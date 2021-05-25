【香港品牌】愛女濕疹用藥無效 港爸自製有機產品成功減敏感 決心創嬰幼兒產品品牌助新手爸媽

香港有不少人都飽受濕疹之苦，有本地品牌推出針對嬰幼兒市場的濕疹產品，並以資訊、教育打開市場，產品廣受年輕母親歡迎。

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本地濕疹防敏護膚品牌 AmoFia 於 2017 年 10 月底成立，創辧人 Desmond Ho 說：「我們的核心業務是嬰幼兒的濕疹產品，當時我的大女兒剛出世便患有濕診，我從事護膚品生意，妻子是護士，試了很多方法、藥物都束手無策，後來發覺有機椰子油在短期內有效果，才知道大女兒對合成原料敏感。我們便決定為她製作適合大女的產品，後來在朋友的鼓勵下創立了這個品牌。」

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Desmond 坦言品牌成立時市場未有太多同類公司，但近年開始競爭對手愈來愈多，所以公司要透過不同切入點去增加品牌的曝光率與影響力。例如為產品進行專業認証、將產品送到英國皮膚科醫療機構進行臨床測試等等。現時香港亦開始有醫生推介 AmoFia 的產品，令產品有更多用戶使用。

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Desmond 指出不少年輕家長都面臨小朋友的濕疹問題，可是又沒有專業知識處理 ﹔加上嬰幼兒濕疹在處理上較為尷尬，通常要治療濕疹都要先知道致敏源，而普遍情況下醫生不會為 2 歲或以下的小朋友進行驗血測試。Desmond 解釋：「因為小朋友長大後致敏源會改變，我的大女以前不能吃牛肉、牛奶，現在都適應了。醫生處理嬰幼兒濕疹多數都會用含有類固醇的藥膏來抑制，同時幫他們做好保濕。但類固醇有副作用，不單止皮膚會變薄，嚴重情況下更會改變皮膚色素，用家亦有可能對藥品產生依賴，一但停用病情又會反彈。」

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AmoFia 透過分享濕疹的相關資訊與實效，在市場建立起口碑，現時公司除了推出嬰幼兒產品外，亦開始推出合適成人使用的有機護膚產品，Desmond 笑言不少年輕媽媽買了後都會用在小朋友身上，說：「其實我們所有產品都是成人、嬰幼兒通用的。因為當初為大女兒治療後，才驚覺藥物裏都可能會含有她不能接受的致敏物質，為了不再令有相同遭遇的人徬徨無助，我們的皇牌產品甚至推出了三種不同的版本 (正常，低敏以及純素），希望可以幫助到有需要的人。」

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