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【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

行內熱話 00:02 2021/05/28

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 網店 MCNG Shop 正發售日本製 UNICHARM 超立體口罩。
     
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

店方指，現正發售日本製造的 UNICHARM 超立體口罩 30 片裝，口罩分為大/中/小尺寸，提供 VFE>99% 防護。口罩一盒售 $79/盒、2 盒以上售 $69/盒，購買 4 盒可以 $59/盒購得。

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【其他內容】【再破新低!】韓國製造 T KF94 四層立體黑色口罩 抵買價 $128/100個

UNICHARM 口罩規格：

-PM2.5

-三層構造

-VFE >99%

-透氣舒適

-口罩没有鼻夾

尺寸:

小: 128mmx66mm

中: 135mmx70mm

大: 146mmx76mm

口罩購買網址<<

預計約7月26日到港

【其他內容】 【父親節商機】MASK X 推父親節限定口罩 一套三款售$10

【其他內容】  【日日見笑容】便利行業和聽障人士! SAVEWO 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩 救世價售 $40 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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