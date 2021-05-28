【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

網店 MCNG Shop 正發售日本製 UNICHARM 超立體口罩。



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店方指，現正發售日本製造的 UNICHARM 超立體口罩 30 片裝，口罩分為大/中/小尺寸，提供 VFE>99% 防護。口罩一盒售 $79/盒、2 盒以上售 $69/盒，購買 4 盒可以 $59/盒購得。

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UNICHARM 口罩規格：

-PM2.5

-三層構造

-VFE >99%

-透氣舒適

-口罩没有鼻夾

尺寸:

小: 128mmx66mm

中: 135mmx70mm

大: 146mmx76mm



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預計約7月26日到港

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。