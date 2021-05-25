【靠網上口碑】市民不願外出聚會  主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價

新冠肺炎疫情反覆，與餐廳聚會相比，不少市民都寧願選擇家庭式聚會。有公司看準機會，推出上門煮食服務，而且大受市場歡迎。

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「上門煮意 Door To Cook」創辦於半年前，以上門煮食為核心業務，團隊現時共有十多人，創辦人 Ronald Ng ，說：「我原先從事旅遊業，算是受疫情影響最大的一群人。疫情一直反覆，我也一直在思考轉型方向，剛好我又認識到一班懂得煮食的主婦，一拍即合就開始做了這門生意。」

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Ronald 表示不少家庭主婦都有精湛的烹調技巧，煮出的菜餚不比餐廳差，對於她們來說亦非常樂意在疫情下賺取額外收入；對於客戶群來說，外出聚會受限聚令掣肘，又有衛生上的憂慮。有不少人都會改為家庭聚會，但聚餐選擇有限，到會、外賣味道不少人都嫌太濃、平時又經常吃，可能已經吃厭了，可是要自己煮的話，買材料、烹調、洗碗又麻煩，公司便為市場提供新選擇。

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Ronald 說：「收費上我們按人數收費，一場最少六位客人，按照不同餐單，人頭費大約 200 至 300 元左右，我們會包辦食材，完場後亦會洗好餐具。現時的生意亦非常不錯，透過網路宣傳和客人間的口碑，平均每月都有幾十單生意。尤其我們的員工來自五湖四海，有客人想吃泰國菜，我們就叫泰國的主婦員工做當天主廚，我們也有來自上海、潮洲的家庭主婦，滿足特定客戶需求，煮出道地家庭味道。」

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家庭的味道和酒樓、餐廳完全不同，甚至可以說是商業化的餐廳所無法複製。Ronald 笑言公司在這方面是獨特賣點，所以特別受到想宴請朋友、舉行生日宴會的客人青睞，希望公司未來能夠讓更多人知曉。

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