日本調查： 6 成日企高齡僱員減少外出 防感染新冠疫情

日本招聘市場調查公司 JBRC 最近調查一項針對高齡職員調查，新冠肺炎疫情對高齡僱員/求職者的個人及公司影響。

JBRC 公司於 3 月 16 日至 3 月 18 日進行一項網上調查，包括企業人力資源部員工，或負責招聘計劃員工，年齡介乎 60 至 74 歲，在過去一年中招聘活動發生變化﹔另又包括未獲聘求職者。研究結果顯示，超過 10% 受訪者表示「我開始使用更多求職者網站」、「我開始重視和調整戰鬥力」、「我開始記錄感染對策」，有 18.2% 則表示已進行線上面試。

【商會調查】回家鄉親・疫情旅行限制 美商會：逾 4 成公司考慮或計劃離港【見下頁】

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

影響企業聘用高齡僱員（兼職職位）動機，約 80% 企業表示不同意也不反對﹔按工種類別劃分，在各種製造業中， 11.9% 認為「比以前不那麼積極」；在建設、土木、運輸及倉庫類工種中，11.2% 認為「較以前略為積極」。

【救市攻略】疫苗旅遊成新商機！越南旅行社推「赴美接種」8 日行程收逾 1 億越南盾一位【見下頁】

在個人方面，包含 438 位在職人士，824 位求職者，他們在搵工方面較之前被動，原因包括「我想減少外出活動預防感染」、「厭倦外出工作」和「我以為找不到工作」。當中 66.3% 人表示「想減少外出活動預防感染」，是各原因中最高。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels