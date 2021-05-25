  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (週二) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本調查： 6 成日企高齡僱員減少外出 防感染新冠疫情

業界頭條 15:38 2021/05/25

分享：

日本招聘市場調查公司 JBRC 最近調查一項針對高齡職員調查，新冠肺炎疫情對高齡僱員/求職者的個人及公司影響。

JBRC 公司於 3 月 16 日至 3 月 18 日進行一項網上調查，包括企業人力資源部員工，或負責招聘計劃員工，年齡介乎 60 至 74 歲，在過去一年中招聘活動發生變化﹔另又包括未獲聘求職者。研究結果顯示，超過 10% 受訪者表示「我開始使用更多求職者網站」、「我開始重視和調整戰鬥力」、「我開始記錄感染對策」，有 18.2% 則表示已進行線上面試。

【商會調查】回家鄉親・疫情旅行限制 美商會：逾 4 成公司考慮或計劃離港見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

影響企業聘用高齡僱員（兼職職位）動機，約 80% 企業表示不同意也不反對﹔按工種類別劃分，在各種製造業中， 11.9% 認為「比以前不那麼積極」；在建設、土木、運輸及倉庫類工種中，11.2% 認為「較以前略為積極」。

【救市攻略】疫苗旅遊成新商機！越南旅行社推「赴美接種」8 日行程收逾 1 億越南盾一位見下頁

在個人方面，包含 438 位在職人士，824 位求職者，他們在搵工方面較之前被動，原因包括「我想減少外出活動預防感染」、「厭倦外出工作」和「我以為找不到工作」。當中 66.3% 人表示「想減少外出活動預防感染」，是各原因中最高。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套
2021/05/24
【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套
政府研究推出「公海遊」 業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦
今日
政府研究推出「公海遊」 業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦
【疫市營商】疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出
2021/05/24
【疫市營商】疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出

你可能感興趣

【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套
10:50 2021/05/24
【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套
政府研究推出「公海遊」 業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦
今日 09:01
政府研究推出「公海遊」 業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦
【疫市營商】疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出
17:48 2021/05/24
【疫市營商】疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出
企業文化 人才管理 疫情 人力資源 日本 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

政府研究推出「公海遊」 業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣