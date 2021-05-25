Wilson Tech 迷人花語 Level 3 口罩登場

香港口罩廠 Wilson Tech 威信口罩表示，唯美小花草將會獨立推出，並於廠方各門市發售。發售詳情請向廠方查詢。



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Wilson Tech口罩規格：

10個相同款式一盒出售

成人(175mm x 95 mm)

密封式獨立包裝

ASTM F2100 LV3

香港設計



香港製造



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。