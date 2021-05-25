【更加可愛】香港製造! Miffy 圖案版口罩 即將發售 更送 Miffy 口罩夾

▲ 新款 Miffy 圖案口罩

之前曾推出香港製造 Miffy 口罩的東興大藥房，即將推出新款 Miffy 口罩。



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今次新款是印上精美 Miffy 圖案的新款式，設計有兩款 : 一為白色 Miffy 圖案口罩，另一款是藍色版，感覺更加可愛。東興大藥房新口罩將於未來數日推出，每盒售價預計在 $100 內。買家只要購買兩盒，更送 Miffy 口罩夾一個 (詳見下圖)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。