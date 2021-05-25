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政府研究推出「公海遊」  業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦

業界頭條 09:01 2021/05/25

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政府研究推出「公海遊」 。

新冠肺炎疫情緩和，政府正與業界商討「公海遊」的可行性，旅遊業議會主席黃進達歡迎相關提案，盼新措施可讓旅遊業復甦。

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商務及經濟發展局長邱騰華表示，政府正與郵輪營辦商商討「公海遊」的可行性，「公海遊」郵輪暫定由香港接載香港居民到公海並折返，期間不涉及其他地方減低染疫機會，相關行程以安全為大前題，為了保障遊客，除了參與行程的遊客必須打疫苖之外，船員亦必須完成隔離、接種疫苗及進行相關檢測。「公海遊」的計劃仍在商討，短期內或有進一步消息公布，期望 8 月可推行相關措施。

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旅遊業議會主席黃進達。

旅遊業議會主席黃進達表示，業界對於政府推行新措施一直翹首以待，說：「提供新產品對於旅遊業復甦至為關鍵，我們亦希望未來能為消費者提供更多選擇。參考新加坡、台灣，其實他們已陸續推動本地遊產品，可以見到只要防疫措施到位，本地遊是可行的。香港的本地遊例如離島團現時亦放寬了，但對於業界來說，通關始終是最大期望。畢竟本地遊的補貼是有限的，末來我們希望可以在內地、澳門的旅行團先著手，至於海外方面，我們期望新加坡的旅遊氣泡能夠成功推動，為旅遊業復甦踏出第一步。」

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一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

圖片來源：Martin Cox@unsplash

撰文 : 陳文政

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