【疫市營商】玩具店疫下生意大減 3 成 搬大舖重視買家體驗 拍開箱片救生意

在新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，就連玩具店也不能倖免。有本地玩具店在疫情最嚴重的時候，生意大減 3 成。但店主就趁租金有所下調，由「細舖」搬到「大舖」以增加產品的展示空間，同時又開設 YouTube 頻道，在疫市下開拓更多客源。

SEVENtoys 負責人盧家興 (Bryan) 開設玩具店的原因是對於玩具的喜愛，當時因為工作停滯，決定在沙士 (SARS) 那年創業，一做便做了十多年。直至前年受社會事件及疫情影響，令到訪旺角區的遊客和本地客大減。Bryan 表示，有時旺角「冇人行」，令玩具店開設在街道或商場的意義其實不大。加上當時租金較低，因而決定將店舖遷至同區的樓上舖。除了租金下跌成搬遷的原因，Bryan 指玩具的體積較大，搬到「大舖」可以有足夠的空間展示玩具，同時可以令客人舒適地參觀店舖及「將玩具拎上手體驗」。

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Bryan 的店舖與其他同業般，積極利用社交媒體作宣傳，同時他亦開設 YouTube 頻道，拓展客群。Bryan 指出，訂閱頻道的用戶大多數是喜歡玩具的人，要增加訂閱數量十分困難，因為去到某個點就會停止增長。因此他開設與同業開設介紹玩具的頻道，透過開箱、評測等影片，藉 O2O 方式將客戶引流至網上商店，以增加生意促成的機會。

至於未來，Bryan 希望利用同業平台舉辦展覽，結集不同商家。同時亦與香港玩具品牌協會合作，與商場、發展商、貿發局洽談，讓玩具同業可以以更低價的方式進行推廣。

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