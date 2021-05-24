賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸

日本麥當勞為慶祝連鎖餐廳成立 50 週年，將讓麥當勞叔叔的上代吉祥物「Speedee」限時回歸，客人購買特定套餐即可在包裝上見到這位來自美國的小廚師。

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麥當勞由 Richard McDonald 、Maurice McDonald 在 1940 年創辦，開創並採用了名為 Speedee Service System 的高效率快餐系統，定下集團以後的快餐基調。當時的餐廳吉祥物便名為「Speedee」，外表是一個臉圓的美國廚師。直到 1967 年，吉祥物由 Ronald McDonald 即亦麥當勞叔叔取代。

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在 1971 年 7 月，麥當勞首次登陸日本，首間日本分店位於東京銀座的三越百貨。而日本麥當勞為了慶祝即將到來的 50 週年紀念，將在當月推出限定套餐，並在五種食物的包裝上印上 「Speedee」，極具珍藏價值。

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復古的包裝並非恒常供應，活動結束後將回復正常。

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圖片來源：日本麥當勞新聞稿