【周六到貨】透氣舒適! 日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $119/50個

大角咀仁康港灣藥房表示， 日本製 Medicom Comfort+ 口罩即將到貨。



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日本製的 Medicom 口罩，除因日本製造多人購買使用外，因它透氣和擁有牛油紙底層，令人戴得舒服。仁康港灣藥房指，新一批 Medicom Comfort+ 本周六會到貨，並以 $119 一盒 50 個發售，售價算是近日低位。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。