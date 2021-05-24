【疫市營商】疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出

新冠肺炎肆虐，不少新人都選擇從簡處理婚禮，有證婚公司看準市場需求加大投資，以更加高雅的室內裝修搶佔市場。

疫情回穩婚宴市場復甦 接送公司一條龍服務串連更多生意【見下頁】

Hold My Hand 負責人 Ricky Lee 說：「公司約在一年半之前成立，專門提供證婚場地和證婚套餐，我們會負責安排證婚律師、準備當天證婚流程。除了能像婚姻登記處般為新人證婚外，場地亦能做一些中西式的儀式，例如敬茶、進場等等。」

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公司在疫情爆發前成立，原先針對的客群會是預算較低或者想低調處理婚事，同時又希望婚禮有一定儀式感的新人。後來疫情爆發，酒樓、酒店擺酒困難，就連一些較簡單的自助餐婚宴都陸續要延期、取消，令到不少新人開始尋求證婚公司，一切從簡。Ricky 估計現時公司約有一半客人都是由於無法擺酒，臨時決定轉為簡單證婚。

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Hold My Hand 開業時同區未有同類公司，惟近年情況有所改變，Ricky 說：「尤其在近半年特別多同類公司開業，部份影樓甚至改了室內裝修做證婚生意，價錢亦刻意訂得和我們相當接近。可見市場的需求的確是非常大，而且大家也看好行業前景。為了能在市場企穩，我們在四月尾月加大投資，翻新並且改良了禮堂的室內裝修。」

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Ricky 指出現時酒樓擺酒或者酒店的雞尾酒派對都仍受到疫情掣肘，部份不想再拖下去的新人都會選擇先簽紙，然後等疫情緩和後再補擺酒，在這個大環境之下， Hold My Hand 的生意在去年不跌反升，做了超過一百單生意，平均每隔一日便有一場證婚，Ricky 說：「旺的日子例如星期六、日，甚至能夠一日做到三、四場證婚。又因為簽紙不像傳統嫁娶、擺酒般對於吉日、兇日較為嚴格，新人亦都不太在意，所以證婚生意會比較靈活。尤其疫情之下其實大家都不想花太多錢，我們的模式對比傳統酒店、酒樓擺酒會比較經濟實惠。儀式期間雖然不能夠飲食，但新人同樣可以和親友拍照，送一些回禮禮物，一切從簡也可以很有儀式感的。」

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