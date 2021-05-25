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疫情令人手不足! 北海道夕張蜜瓜減產 料影響蜜瓜售價

商管策略 14:51 2021/05/25

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每年夏季都是北海道夕張密瓜的收成期，但今年受新冠肺炎疫情影響，導致人手不足。當地部門預計今年夕張蜜瓜將減產約 8 萬顆，料會影響蜜瓜的售價。

日本肺炎疫情未爆完 4月訪日遊客同期跌9成見下頁

據《日本農業新聞》報導，今年夕張蜜瓜減產的原因，是因往年每年 2 月下旬起會有外國實習生到夕張實習，協助農民培植蜜瓜。但現時在疫情影響下，外國實習生無法到訪日本，導致人手不足。JA 夕張上年度在當地種植了 65.9 萬株，預料今年度只能種植 65 萬株，當地部門現時希望透過聘請本地兼職來彌補短缺的勞動力。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

可能由於今年夕張蜜瓜減產，令其在拍賣會上的價格創新高！早前兩顆夕張蜜瓜以接近 270 萬日圓 (約19萬港元) 售出，是去年受疫情影響時拍賣價的 22 倍以上。不過 2019 年兩顆夕張哈蜜瓜以破紀錄 500 萬日圓售出，但到 2020 年的拍賣價卻大跌至只有 12 萬日圓，當地農民歸咎疫情，影響買家出價的意慾。

日本優質白米出口潛力大 JA全農國際白米開拓中國市場見下頁

中國客無法外遊掃貨網購一樣得！日本美顏器跨境銷售額激增50%見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：縱橫遊WWPKG、Wikimedia Commons

撰文 : 廖淑瑩

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