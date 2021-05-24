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【管理Tips】轉換部門百利而無一害？ 聯合利華揭示內部人才流動四大好處

商管策略 16:49 2021/05/24

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當你是一名經驗豐富的工程師，公司要將你調至人力資源部門，你會有何反應？大部分人聽到工作上的變動，可能會感到不安、氣餒。但跨國品牌聯合利華 (Unilever) 在 3 年內有近 4 千名員工調職，這種內部人才流動的模式，可以為企業帶來 4 大好處。

LinkedIn 創辦人：慎防「3 年之癢」定期轉崗位對職業生涯更有益？見下頁

提高內部人才流動的 4 大好處：
 

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

除了公司內部人力可以彈性調動，聯合利華還推出「組織外」的版本。聯合利華有一項稱為「U-Work」的人力方案，讓員工能脫離公司，以外判的方式持續與聯合利華合作。例如有人隨著年紀增長，想減少工作時間，或想多花一點時間旅遊或讀書的人，這些員工可透過「U-Work」兼顧工作與收入，符合現時「零工經濟」（Gig Economy）的趨勢。

搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」見下頁

美國麥當勞時薪388元無人做 分析：無得 WFH 危險寧願失業見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

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