【管理Tips】轉換部門百利而無一害？ 聯合利華揭示內部人才流動四大好處

當你是一名經驗豐富的工程師，公司要將你調至人力資源部門，你會有何反應？大部分人聽到工作上的變動，可能會感到不安、氣餒。但跨國品牌聯合利華 (Unilever) 在 3 年內有近 4 千名員工調職，這種內部人才流動的模式，可以為企業帶來 4 大好處。

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提高內部人才流動的 4 大好處：



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除了公司內部人力可以彈性調動，聯合利華還推出「組織外」的版本。聯合利華有一項稱為「U-Work」的人力方案，讓員工能脫離公司，以外判的方式持續與聯合利華合作。例如有人隨著年紀增長，想減少工作時間，或想多花一點時間旅遊或讀書的人，這些員工可透過「U-Work」兼顧工作與收入，符合現時「零工經濟」（Gig Economy）的趨勢。

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