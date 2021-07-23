【創業奇兵】香蕉煙肉曲奇餅誘發食客好奇心　兩女疫下創業月賣過百件曲奇

▲ 曲奇阿嬸（COOKIEISM）兩位創辦人唐珮詩（左）和馮思樺（右）。（鄧倩螢攝）

臘腸咸蛋、香蕉煙肉，這些食材看似與曲奇毫無關係，但兩位「曲奇阿嬸」卻將這些新奇食材融入曲奇中，成功在市場上突圍。雖然在疫情期間創業，遇到不少困難，但兩人仍憑著獨特的經營模式，每月賣出過百件曲奇。

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曲奇阿嬸（COOKIEISM）兩位創辦人唐珮詩（Priscilla）和馮思樺（Eva），唐珮詩認為曲奇在香港有市場，加上兩人喜歡吃曲奇，在疫情下毅然創業，希望將世界不同食材融入曲奇中。唐又指，香港消費者對於新奇的口味十分有興趣，例如早前推出的香蕉煙肉曲奇，其實是澳洲的一款早餐，推出初期反應不錯，不少顧客向她們反映喜歡一些「甜甜咸咸」的口味，令她們嘗試將不同食材融入曲奇中。

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▲ Eva 指，她們不只製作歐美口味的曲奇，還推出較多亞洲口味的曲奇，例如今年新年推出的臘腸咸蛋味，成為品牌突圍而出的策略。（COOKIEISM Facebook）

「其實最難是要聽對方的意見，然後得出雙方同意的結論」。馮思樺表示，每個人的意見不同，最困難的是考驗雙方的包容度。幸好，兩人不斷尋找磨合點，亦造就了她們嘗試創新。



馮強調，她們不只製作歐美口味的曲奇，還推出較多亞洲口味的曲奇，例如今年新年推出的臘腸咸蛋味，成為品牌突圍而出的策略。相比起坊間的曲奇餅店主攻高檔路線，她認為「曲奇阿嬸」的品牌形象也較為「貼地」，logo設計走日本風兼大賣可愛，店舖裝修亦以簡約為主，相信能吸引不同客群。「曲奇阿嬸」開業只有 9 個月，但馮思樺認為仍然有時間摸索市場策略，希望未來可開拓香港以外的市場。

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記者：廖淑瑩