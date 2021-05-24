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【管理Tips】Bill Gates 疑爆婚外情 公司如何拆解？微軟 CEO：工作場所權力不應被濫用

商管策略 19:10 2021/05/24

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微軟創辦人 Bill Gates 與妻子 Melinda Gates 早前宣布結束 27 年的婚姻，震撼全球。事件疑似與婚外情有關，而微軟行政總裁 Satya Nadella 表示，工作場所的權力不應以任何形式被濫用，並表示公司的文化，是容許任何員工提出自己的疑慮。

撞破上司外遇被對方要求隱瞞？Airbnb 顧問：影響公司聲譽運作不應私了見下頁

Satya Nadella 日前接受《CNBC》訪問時回應指，工作場所的權力不應該被濫用，又表示微軟自 2006 年起就一直制訂相關政策，以規管高層員工的不當行為。他指出對微軟來說最重要的事，就是確保每個人能夠提出任何質疑，即使是 20 年前發生的事，只要有人提出來，公司就一定會全面調查，並將處理到該員工滿意為止。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

據美國多間媒體報導，Bill Gates 被指在微軟及其慈善基金會內，曾追求女性員工。媒體甚至還爆出，微軟董事會曾調查 Bill Gates 涉嫌與一名女性員工的不當關係，並在去年決定 Bill Gates 應辭去微軟董事會的職務。

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員工離職後應否爆舊東家醜聞？Airbnb顧問：應由公司出面溝通見下頁

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Photo：Greg Rubenstein@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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