【管理Tips】Bill Gates 疑爆婚外情 公司如何拆解？微軟 CEO：工作場所權力不應被濫用

微軟創辦人 Bill Gates 與妻子 Melinda Gates 早前宣布結束 27 年的婚姻，震撼全球。事件疑似與婚外情有關，而微軟行政總裁 Satya Nadella 表示，工作場所的權力不應以任何形式被濫用，並表示公司的文化，是容許任何員工提出自己的疑慮。

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Satya Nadella 日前接受《CNBC》訪問時回應指，工作場所的權力不應該被濫用，又表示微軟自 2006 年起就一直制訂相關政策，以規管高層員工的不當行為。他指出對微軟來說最重要的事，就是確保每個人能夠提出任何質疑，即使是 20 年前發生的事，只要有人提出來，公司就一定會全面調查，並將處理到該員工滿意為止。

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據美國多間媒體報導，Bill Gates 被指在微軟及其慈善基金會內，曾追求女性員工。媒體甚至還爆出，微軟董事會曾調查 Bill Gates 涉嫌與一名女性員工的不當關係，並在去年決定 Bill Gates 應辭去微軟董事會的職務。

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Photo：Greg Rubenstein@Flickr