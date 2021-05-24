【救市攻略】疫苗旅遊成新商機！越南旅行社推「赴美接種」8 日行程收逾 1 億越南盾一位

早在疫情爆發前，不少國家流行「醫療旅遊」。但現時受新冠肺炎疫情影響，旅遊大受限制。有越南旅行社就推出「疫苗旅遊」，為高收入或剛好計劃要去美國的旅客，設計旅遊行程，並安排到美國接種疫苗。

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據《越南快訊》報導，位於胡志明市的 Hong Ngoc Ha 旅行社，在疫情期間，準備推出 8 日 7 夜的旅遊行程，讓旅客由胡志明市飛往美國紐約、洛杉磯等城市。據悉，美國某些州分可以為海外人士入境時接種疫苗，而行程內容包括入住 3 星級酒店，並接種一劑強生（Johnson&Johnson）疫苗，行程加上食宿及來回機票，估計每人的費用共需 1 億越南盾（折合約 34,149港元）。

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對於越南旅行社推出「疫苗旅遊」，越南旅遊協會副會長 Vu The Binh 表示，目前不會阻止旅行社推出類似行程，但返國的旅客需配合檢疫並隔離 21 日，避免將疫情帶入國內。至於美國也為了振興觀光業，計劃為入境旅客推出接種疫苗的政策，其他國家如泰國、阿根廷和墨西哥等都有推出類似措施。

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