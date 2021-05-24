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為提高香港疫苗接種率 商界研究為已接種人士提供機票、自助餐等優惠

業界頭條 15:08 2021/05/24

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新冠肺炎疫苗接種計劃在香港開展多時，但接種率較歐美等地低。各國為了提高接種率，紛紛以不同獎勵等鼓勵市民接種疫苗。行政會議成員林健鋒出席電台節目時表示，商界計劃向已接種疫苗人士提供自助餐及預留機票等優惠。

送現金券已是「小兒科」？各國企業如何鼓勵員工接種新冠肺炎疫苗見下頁

林健鋒表示，不少商界人士希望為提高疫苗接種率出一分力，計劃向已接種疫苗的市民提供自助餐及儲值車票等優惠，他亦曾向酒店業、主題公園及娛樂界商討論推出優惠。林健鋒又指，向機管局建議將早前購買的 50 萬張機票，預留部分給已接種疫苗的市民。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

中港兩地何時通關仍是未知之數，林健鋒期望當局可以設立「大灣區商務氣泡」，讓已打針人士無須隔離檢疫，每星期開放 1 千個名額。入境人士需要點對點出入，並只能乘搭專車，不能乘搭公共交通工具，避免交叉感染。

意大利計劃6月中解封 擬為遊客接種疫苗見下頁

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Photo：香港機場、American Express

撰文 : 廖淑瑩

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