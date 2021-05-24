【取Fund攻略】中小企老闆教路 如何透過「資助計劃組合」滿足多個業務發展願望？

政府資助計劃廣受中小企歡迎，包括發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）、科技券（TVP）、中小企業市場推廣基金（EMF）、企業支援計劃（ESS）、遙距營商計劃（D-Biz）等。從事科技研發及數碼轉型業務的初創企業老闆Bennett Chen就在過去兩年內，先後3次成功申請不同資助計劃，支援公司的多元發展。

Intria Limited業務總監Bennett Chen憑着多年在航空公司從事資訊科技的豐富經驗，在2012年自行創業，主力為航空地勤及相關業界公司提供數碼轉型方案，以優化業務運作。在過去兩年間，他曾先後成功申請BUD專項基金、TVP及D-Biz。

申請科技資助起步 了解流程增強信心

談到首次申請，Bennett表示因為科技是公司的專長，故認為以TVP作為起步最合適：「雖然這次申請的資助額不高，但事前我也花不少時間搜集資料，了解申請條件及需要提交的文件清單，所以整個申請過程也算順利，提升了我再度申請其他計劃的信心。」2020年，在疫情影響下，政府推出D-Biz，Bennett趁機再度「出擊」，申請資助優化公司的雲端服務設備，同時更獲列入計劃的服務供應商參考名單，獲得雙重效益。「盡量由要求相對較簡單的資助計劃開始，成功申請後可增強同事信心，之後再『升級』申請其他計劃會較有把握。」

▲ ▲Bennett先後3次成功申請不同資助計劃，他認為應由要求較簡單的資助計劃開始，累積經驗及增強信心。

回顧這兩次申請經驗，Bennett認為中小企其中一個最常遇到的問題，是不知道甚麼項目或開支可申請資助。「以我為例，之前曾赴緬甸洽談生意，後來才知道如果有委派當地第三方夥伴協助招商，其實可申請中小企業市場推廣基金（EMF）的資助。如果當時有專人提點，事前作出適當的安排，相信可省回部分成本。」

適時尋求專家支援 計劃再申請BUD基金

在搜集資料的過程中，Bennett一直有留意政府旗下相關諮詢服務的動向。當香港生產力促進局的「中小企資援組」（SME ReachOut）服務於2020年1月正式推出後，他立即就其拓展澳洲市場的計劃聯絡該組職員，以確定合乎資格適合申請BUD專項基金。在申請過程中，「中小企資援組」職員提供多次一對一諮詢服務，包括講解填表細節，以及定期跟進其申請進度，過程大致暢順。

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雖然營商環境仍存在不確定性，但Bennett並沒有停下腳步，現正計劃第4度「出擊」，就以泰國為目標市場的地勤系統開發項目，再度申請BUD專項基金，若項目洽談進展良好，預計下半年將正式遞交申請。「有了這一次的經驗，我認為申請過程中，回覆問題的速度可再快一點，所以如果再次申請的話，相信在「中小企資援組」支援下，申請時間可以更加快捷。」

▲ ▲馮嘉寶建議，如果中小企計劃申請多項資助，必須事先有良好規劃及預備足夠的資源去執行。

申請計劃組合有難度 須人手資金配合

香港生產力促進局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，「中小企資援組」自去年1月開始，主力向全港中小企及初創企業提供三大免費服務，包括協助中小企配對合適資助計劃、一對一免費諮詢服務，以及為中小企檢視申請表。「市場上資助及貸款計劃眾多，中小企未必清楚自己應該或適合申請哪項計劃，不少個案都是在傾談過程中，才能確定申請目標。另外，遞交申請表也是一個需要多加留意的一環，檢視申請資料的完整性十分重要。」

馮嘉寶認為，如果中小企計劃申請多項資助計劃，必須事先作出良好規劃。「每次申請資助都需要花費時間及人手，若同一時間申請兩項計劃，企業必須考慮自己的資源及資金是否能夠應付。」

她建議中小企應按公司發展計劃的優次，選擇合適的資助計劃。若在考慮過後，確定需要同時申請多於一項計劃，大前提是要有明確方向及目標，選擇合適的資助計劃並妥善分配資源去執行。企業若對申請資助抱有疑問，可尋求「中小企資援組」協助。

▲ ▲「中小企資援組」會主動「落區」，在不同工商業熱點提供政府資助計劃的資訊，並現場進行一對一諮詢服務。

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