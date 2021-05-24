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香港製造 Zionburg FACE/OFF 為食系列口罩 鬼馬食物造型 一套四套特價 $58盒

行內熱話 02:24 2021/05/24

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香港口罩廠 Zionburg，推出鬼馬食物造型口罩。
    
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

這款口罩名為 FACE/OFF 為食系列口罩，一套有四款食物造型口罩，分別漢堡飽、薯條、薯片和雪糕，設計十分有趣。口罩支援 PFE/BFE>98% 防護，原材料亦通過 SGS 歐盟 REACH 致癌及偶氮物質測試，一盒 20 個的口罩原價售 $78 個，現特價售 $58。

【其他內容】【再破新低!】韓國製造 T KF94 四層立體黑色口罩 抵買價 $128/100個
 

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Zionburg 口罩規格

-PFE>98%
-BFE>98%
-SGS認證: BS EN ISO14644-1:2015 CLASS8 無塵生產空間   
-原材料通過 SGS 歐盟 REACH 致癌及偶氮物質測試   
-產品已登記在美國食物及藥物管理局FDA及CE(歐盟經濟區域)標誌
-成人尺寸175mmx95mm
-每包5片，每款 1包，共 4 款 20 片

售價:$58

口罩購買連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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