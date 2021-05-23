DR K Kwong 打造! 方便聽障人士溝通 智視唇語口罩正式發售

Mask Factory 表示，正發售智視唇語口罩。



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Mask Factory 指，此口罩由化學博士 DR K Kwong 與本地納米口罩專家 World Wisdom 聯手打造。當中的最新 2.0 款式唇語口罩，不但加強膠片防霧效果，又加大可視膠片面積 ，是有需要人士及相關行業人員的好拍檔。

智視唇語口罩規格

ASTM Level 2

有效過濾細菌、微粒超過(BFE, PFE) 超過98%

加大可視膠片面積

加強膠片防霧效果

口罩尺寸 204mm X 82mm

橡筋耳繩

10片/盒獨立包裝

售價 : $118

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。