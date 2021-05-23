【包郵費】口罩試真點! TruCare Mask 推口罩試戴裝 Level 3 售 $9/5個

口罩是貼面之物，有時尺寸不合的話，會令人感到十分不適。香港口罩廠 TruCare 特別推出口罩試戴裝活動。



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TruCare 表示，廠方的口罩有三摺四摺款，尺寸又有 175 、165，有時確實需要試到合適才好大手入貨。所以廠方推出口罩試戴裝，用戶可以 $9/5 個的售價，試用三/四摺或不同尺寸的口罩，現在試用裝更免本地平郵運費。

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TruCare口罩規格

尺寸：175mm x 95mm（成人）/ 165mm x 95mm（女士）

款式：三摺口罩 / 四摺口罩



防護： ASTM Level III

顏色：淺藍色/白色（隨機寄出）

產地：香港

獨立包裝，一份兩款，合共五個。

售價:$9



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。