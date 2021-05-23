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【包郵費】口罩試真點! TruCare Mask 推口罩試戴裝 Level 3 售 $9/5個

行內熱話 01:11 2021/05/23

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口罩是貼面之物，有時尺寸不合的話，會令人感到十分不適。香港口罩廠 TruCare 特別推出口罩試戴裝活動。
 
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

TruCare 表示，廠方的口罩有三摺四摺款，尺寸又有 175 、165，有時確實需要試到合適才好大手入貨。所以廠方推出口罩試戴裝，用戶可以 $9/5 個的售價，試用三/四摺或不同尺寸的口罩，現在試用裝更免本地平郵運費。

【其他內容】【再破新低!】韓國製造 T KF94 四層立體黑色口罩 抵買價 $128/100個
 

    點擊圖片放大


TruCare口罩規格

尺寸：175mm x 95mm（成人）/ 165mm x 95mm（女士）

款式：三摺口罩 / 四摺口罩

防護： ASTM Level III 

顏色：淺藍色/白色（隨機寄出）

產地：香港

獨立包裝，一份兩款，合共五個。

售價:$9

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【買一盒都得】韓國製 TOOBIMASK KF94 四層立體口罩 搶購價 $65/50個

【其他內容】 【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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