【父親節商機】MASK X 推父親節眼定口罩 一套三款售$10

母親節過去後，很快父親節就到。香港口罩廠亦針對父親節，推出父親節口罩應市。



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MASK X 為讓子女為父親節早有準備，廠方遂推出父親節限定口罩。父親節口罩一套有三款，在白色口罩上印有跑車、啤酒和手臂圖案，尺寸當然是男士使用的 175mm X 95mm 大碼。



現時廠方以 $10/3 片一套的售價發售父親節口罩，買家可於各門市和網店購得。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。