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【父親節商機】MASK X 推父親節眼定口罩 一套三款售$10

商管策略 16:16 2021/05/22

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母親節過去後，很快父親節就到。香港口罩廠亦針對父親節，推出父親節口罩應市。

【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

MASK X 為讓子女為父親節早有準備，廠方遂推出父親節限定口罩。父親節口罩一套有三款，在白色口罩上印有跑車、啤酒和手臂圖案，尺寸當然是男士使用的 175mm X 95mm 大碼。
 
現時廠方以 $10/3 片一套的售價發售父親節口罩，買家可於各門市和網店購得。

【其他內容】【再破新低!】韓國製造 T KF94 四層立體黑色口罩 抵買價 $128/100個
 

    點擊圖片放大


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【其他內容】 【買一盒都得】韓國製 TOOBIMASK KF94 四層立體口罩 搶購價 $65/50個

【其他內容】 【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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