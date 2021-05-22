【日日見笑容】便利行業和聽障人士! SAVEWO 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩 救世價售 $40 盒

對於從事服務行業和聽障人士而言，現時配戴口罩確實做成不少溝通障礙。雖然市場有透明口罩發售，但防疫能力較低，不適合在公眾場合使用。SAVEWO 救世便宣布，推出 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩。



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3DMASK Smile 前方加入全新研發的 SAVEWO VisionFilm 防霧視窗，在口罩中間嘴部位置形成廣角透明視窗，能多角度展示用家的嘴部。VisionFilm 膠片以超音波技術焊接於口罩的中央，防水防漏氣，確保氣密安全。而且無論用家說話甚至做運動，視窗也不會出現任何霧化。

口罩設計採用 V-Shape 設計，加上FleXnet 專利支撐物料，提供超立體堅挺的剪裁，更貼合人的面型。上方設有方便摺疊的專利設計，能夠讓用戶輕鬆調校口罩視窗的傾仰角度，即使不同高度人士存在高低差視線問題，解決讀唇問題。

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3DMASK Smile 採用SAVEWO Type.Cool+ 過濾技術，有效過濾 99.9% 細菌、微塵及病毒，持續效能長達 24 小時。極致立體剪裁，增加了呼吸面積，極低呼吸阻力，配戴舒適透氣。口罩同時符合歐盟 FFP2、韓國 KF94、歐盟 TypeIIR 、美國 ASTM Level 3 規格，防疫性能高。



SAVEWO 3DMASK Smile 提供成人尺寸，一盒 20 片獨立包裝售 $149。針對聽障人士的需要，廠芳更以無障礙救世價 $40 盒發售。（只限持有相關証明人士購買，每人限購兩盒，請先填寫以下 Google 表單登記，廠方以 email 通知購買。）



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SAVEWO口罩規格

-SAVEWO VisionFilm 超高清防霧視窗專利技術

-以EX Pro V-Shape 專利設計改良，立體設計能適合90%以上不同的成人面型

-創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極致透氣

-超低呼吸阻力 Breathing Resistance：< 2.4mmH2O

-相對濕度100%處理24小時後，過濾效率變化不足0.1%

-ESPP順滑親水性內層，呵護肌膚

-細菌過濾效率 BFE>99.9%

-顆粒過濾效率 PFE>99.9%

-病毒過濾效率 VFE>99.9%

-防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

-符合歐盟 EN149:2001+A1:2009 FFP2 防護呼吸器標準

-符合韓國 KF94 防護呼吸器標準

-符合美國ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準

-符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標

-獨立包裝、一盒 20 個



-香港製造



售價 : $149 (救世價：$40)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。