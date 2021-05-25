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【疫市營商】裝修 100% 完工保證!? 港商推完工保證計劃 為客戶提供多重保障免爛尾

商管策略 12:25 2021/05/25

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疫情下出現街舖結業離場、舖位轉手的情況，不少企業家把握機遇開舖擴充業務，但裝修工程牽涉繁複工序，客戶與裝修師傅因溝通不足，以致工程「爛尾」。有裝修公司為解決工程「爛尾」的痛點，將推出「100% 完工保證」計劃。

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一般的裝修工程不受疫情影響，香港裝修平台「好師傅」在疫情期間增 50% 訂單，年度工程總額達 1.7 億元，去年疫市期間單月按年增幅最高達 50% ，高峰時期單月完工單位近百個。 不過在裝修工程期間，客戶與裝修師傅溝通不足，引起爭執或金錢糾紛，出現工程無法完工的狀況。「好師傅」將於 6 月推出「100% 完工保證」計劃，包括「款項交收管理」、「工程檢測服務」及「工程延誤補償」 3 大服務，為客戶提供多重保障。

【疫市營商】後疫情室內裝修需求急升 藝術油漆搶香港「無法旅行」市場見下頁

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事實上導致工程延期問題很多，若然因師傅問題引起，「好師傅」新服務「工程延誤補償」能要求師傅賠償顧客，因工程延誤造成的額外住宿費，賠償額最高為工程總額 10% 。

付費安排方面，「款項交收管理」新服務，由「好師傅」託管顧客所付的工程款項，依照工程進度代付予裝修團隊；而 10 萬元或以上的訂單，分為 5 個階段付款，當中涵蓋隱蔽工程如水電、泥水、傢俬安裝等。每個工序開始前，顧客將該期款項支付給平台。另外，「工程檢測服務」待檢測達標後平台才發款給師傅，確保師傅按進度及標準完工。

好師傅聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢（Woody）表示，希望未來行內設有更多共享的資料庫，讓同行消息互通，杜絕立心不良的判頭或師傅欺騙客戶，進一步提升師傅的質素，完善裝修生態圈

【疫境自強】疫情裝修工程需求急跌 建材轉直銷數期短利潤反升見下頁

好師傅聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢

【疫下的抉擇】離場無法維生繼續又無錢裝修 香港仔街市翻新檔主斥「打爛小店飯碗」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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