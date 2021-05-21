轉回香港製造! Gimans Care CHIC 型格三色口罩 獨立裝售 $98盒

Gimans Care 表示，將推出香港製造的 CHIC 型格三色口罩。



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現時 Gimans Care 已把部分口罩改回本地生產， 好像今次推出的 CHIC 型格三色口罩，正是香港製造的 Level 3 口罩。此口罩提供三種較成熟的型格顏色選擇，一盒有 30 個口罩，每種顏色 10 個，獨立包裝。廠方現提供成人 17.5cm 和女士 16cm，售價為 $98 盒。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。