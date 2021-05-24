【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套

Facebook 旗下通訊軟件 WhatsApp 早前公布與母公司共用資訊，今年 5 月更新私隱條款 掀起一鼓 MeWe「移民潮」，企業或初創公司轉會後應套用 facebook 硬銷推廣手法？

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黃啟亮又說，MeWe 平台沒有廣告情況下，品牌專頁很難增長，故不能硬銷（Hard selling）推廣手法。部分轉用 MeWe 平台的網民，為了遠離廣告而「轉會」，如在 MeWe 平台沒有演算法，若用戶套用 facebook 硬銷推廣手法較難引起關注。

Social Stand 創辦人黃啟亮（Bernie）認為：「Mewe 與早期 Facebook 有相似地方，包括演算法和功能。在營銷方面有所保留，因 MeWe 沒有即時直播（Live）及廣告等功能，對品牌來說影響很大，事實上建立品牌必須三管齊下。」用戶需建立 MeWe 個人帳戶、專頁、開立群組，並活躍於不同群組，有效品牌展現 MeWe 平台上。

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▲ Social Stand 創辦人黃啟亮

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黃啟亮又稱，在 MeWe 平台上較受歡迎的用戶，如 KOL 、插畫師或媒體類型相關等，這類行業提供資訊內容，或使用內容營銷（Content Marketing）品牌用戶受歡迎。

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從營銷角度而言，黃啟亮表示，每個平台設特定的目標受眾不同，徜若企業資源充裕，可選擇開設多個平台專頁，如資源有限初創公司，應選擇Facebook 和 Instagram 主流平台，不過建議開設 MeWe 專頁好處是可搶佔 URL 。至於 MeWe 會否取代 Facebook，他相信一般人使用習慣很難改變， facebook 和 Instagram 仍是主流，「轉會」意思是 MeWe 平台開帳戶，相信兩個平台重覆使用。

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