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【營銷策略】MeWe 轉會潮商家推廣樂園？專家：顧客不吃FB 硬銷這一套

商管策略 10:50 2021/05/24

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Facebook 旗下通訊軟件 WhatsApp 早前公布與母公司共用資訊，今年 5 月更新私隱條款 掀起一鼓 MeWe「移民潮」，企業或初創公司轉會後應套用 facebook 硬銷推廣手法？

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

黃啟亮又說，MeWe 平台沒有廣告情況下，品牌專頁很難增長，故不能硬銷（Hard selling）推廣手法。部分轉用 MeWe 平台的網民，為了遠離廣告而「轉會」，如在 MeWe 平台沒有演算法，若用戶套用 facebook 硬銷推廣手法較難引起關注。

Social Stand 創辦人黃啟亮（Bernie）認為：「Mewe 與早期 Facebook 有相似地方，包括演算法和功能。在營銷方面有所保留，因 MeWe 沒有即時直播（Live）及廣告等功能，對品牌來說影響很大，事實上建立品牌必須三管齊下。」用戶需建立 MeWe 個人帳戶、專頁、開立群組，並活躍於不同群組，有效品牌展現 MeWe 平台上。

後疫情找新客戶靠社媒 專家：LinkedIn命中率比Facebook更高見下頁

Social Stand 創辦人黃啟亮

【濾鏡行銷】企業品牌轉AR濾鏡營銷 3 大元素助產品爭曝光見下頁

黃啟亮又稱，在 MeWe 平台上較受歡迎的用戶，如 KOL 、插畫師或媒體類型相關等，這類行業提供資訊內容，或使用內容營銷（Content Marketing）品牌用戶受歡迎。

【SME學堂】Gucci・Longchamp 掀卡通聯名風 借「懷舊行銷」打中國年輕消費市場？（多圖）見下頁

從營銷角度而言，黃啟亮表示，每個平台設特定的目標受眾不同，徜若企業資源充裕，可選擇開設多個平台專頁，如資源有限初創公司，應選擇Facebook 和 Instagram 主流平台，不過建議開設 MeWe 專頁好處是可搶佔 URL 。至於 MeWe 會否取代 Facebook，他相信一般人使用習慣很難改變， facebook 和 Instagram 仍是主流，「轉會」意思是 MeWe 平台開帳戶，相信兩個平台重覆使用。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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