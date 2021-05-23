創業奇情之「幣圈師徒配」

市場傳聞：暗網有人出 1,000 個比特幣要 Elon Musk（馬斯克）終生閉咀。幣圈今日雞犬不寧，馬斯克幾句說話沽空比特幣，加上國內全面煞停加密/虛擬貨幣相關業務，市場氣氛急轉直下，一夜之間幾乎所有幣值均暴跌 30% 或以上。

「幣安都死機了」、「IFC 頂樓見！」這個由 Ronny 建立的炒幣群組今天異常活躍，眾人破口大罵馬斯克，版主 Ronny 卻在笑看風雲。這位炒賣加密貨幣的老手，曾經將整副身家投入 Bitcoin（比特幣），經歷歷史高峰 20,000 美元跌至近年低位 3,600 美元。他也試過參與期貨市場沽空的買賣，１ 日內輸掉 700 ETH（以太幣）。他的賭徒性格從沒改變，直至科技人 Garrick 的出現。

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「你可以幫我寫個類似幣安的交易所程式嗎？」Garrick 對這些查詢見怪不怪，情況就如十多年前無數人士前來說要做個一模一樣的 Facebook。最後 Ronny 的交易所沒有寫成，兩人卻在探討的過程中真摯交流，成為好友並以師徒相稱。

「我知你不喜歡炒賣，算命師傅也說你不是這種命格；但我好想帶你入行，設立礦場、賣算力、場外交易全部都會教你，10 年內必定過億身家。」Garrick 對師傅 Ronny 的說話受寵若驚，更專注研究虛擬貨幣的市場變化及投資機會。好不容易等到 Bitcoin 今年受到馬斯克出口支持下不斷破頂，Ronny 終於吐氣揚眉，但 Garrick 竟建議他套現部分 Bitcoin，並趁市道低迷買舖收租。其後 Bitcoin 愈升愈高，Ronny 舖頭愈買愈多，並將部分轉交 Garrick 打理。

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Ronny 有時心裏充滿疑問，明明自己是虛擬貨幣的炒家，為甚麼卻轉做了舖頭的生意？其時 Garrick 更提議另一建基於虛擬貨幣卻穩賺的生意。「搬磚？」「泡菜溢價？」Garrick 指韓國交易所內所有虛擬貨幣的價錢也高於外國，市場上更出現旅行團接載韓國人帶現金來香港買幣的現象，他提出建立韓國合作夥伴關係，創造「搬磚」獲利的模式。

「點解在風高浪急的炒幣市場，我們每次都是做利錢極少的生意？」Ronny 有點無癮，甚至覺得無聊及提不起勁。「愈動盪的市場，愈要使用穩陣獲利的模式。」Garrick 一直也堅持這信念，壓制自己不要炒賣。隨著愈來愈多人認識及追捧虛擬貨幣，Garrick 怕錯過搵大錢的心理壓力愈來愈大。

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「成也馬斯克，敗也馬斯克。」Bitcoin 受到馬斯克青睞時，可以用來買電動車，一輪炒作過後，馬斯克轉而推崇 DOGE 幣，說會送 DOGE 上太空。Bitcoin 支持者、幣圈人不禁連聲咒罵，Ronny 也按捺不住，那晚在網台財經節目痛罵了 35 分鐘。

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不久市場氣氛突然急轉直下，一夜之間幾乎所有貨幣均暴跌 30% 或以上，Ronny 身家帳面雖然縮水，卻避過了一劫。創業成功需要相互影響，科技人不懂炒賣，卻能教曉喜歡炒賣的人穩健的投資方案。

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