  • 29°C
香港時間 : 2021522日 (週六) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PayPal 支援加密貨幣支付　過百數據模型分析阻欺詐交易

數碼轉型 09:15 2021/05/22

分享：

收集與分析數據已成為營商的新方向，未來市場亦要反思流動資產的管理流程，需要更安全方式。PayPal 執行副總裁兼首席技術官 Sri Shivananda 表示，該公司已實行融入人工智能（AI）與機器學習（Machine Learning）技術的「零信任」（Zero-Trust）保安框架，現時平台上有 80% 保安動作由自動化應用驅動，包括能於 0.3 秒內使用過百種數據模型分析，以阻止欺詐交易。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Sri Shivananda 指出，該公司認同區塊鏈與加密貨幣的科技發展方向，而在數月前 PayPal 已在美國試行用戶於平台上以加密貨幣支付，惟目前只支援 4 個幣種，包括最熱門的比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ethereum），商戶收款時會以美元結算。

針對企業尤其嚴重　環聯：香港數碼詐騙倍增見下頁

PayPal 執行副總裁兼首席技術官 Sri Shivananda。

針對早前加密貨幣的牌價曾在一天內大幅下跌 3 成，他認為市場對這項資產的價值與管理，依然處於很初步的學習階段，未來還有很長的發展日子，PayPal 不會因為短期價格波動已放棄支援相關數碼資產

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳裕邦

相關文章

【消費券】多客用PayMe 消費券反無份做？市集檔主：希望加優惠補貼轉用
2021/04/12
【消費券】多客用PayMe 消費券反無份做？市集檔主：希望加優惠補貼轉用

你可能感興趣

【消費券】多客用PayMe 消費券反無份做？市集檔主：希望加優惠補貼轉用
19:04 2021/04/12
【消費券】多客用PayMe 消費券反無份做？市集檔主：希望加優惠補貼轉用
電子支付 人工智能 網絡保安 數碼轉型 PayPal 欺詐罪

下一篇文章

【WFH 更輕鬆】 一秒美肌・搞笑造型　Zoom・Teams 視像開會濾鏡程式【附下載連結】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣