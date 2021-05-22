PayPal 支援加密貨幣支付　過百數據模型分析阻欺詐交易

收集與分析數據已成為營商的新方向，未來市場亦要反思流動資產的管理流程，需要更安全方式。PayPal 執行副總裁兼首席技術官 Sri Shivananda 表示，該公司已實行融入人工智能（AI）與機器學習（Machine Learning）技術的「零信任」（Zero-Trust）保安框架，現時平台上有 80% 保安動作由自動化應用驅動，包括能於 0.3 秒內使用過百種數據模型分析，以阻止欺詐交易。

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Sri Shivananda 指出，該公司認同區塊鏈與加密貨幣的科技發展方向，而在數月前 PayPal 已在美國試行用戶於平台上以加密貨幣支付，惟目前只支援 4 個幣種，包括最熱門的比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ethereum），商戶收款時會以美元結算。

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▲ PayPal 執行副總裁兼首席技術官 Sri Shivananda。

針對早前加密貨幣的牌價曾在一天內大幅下跌 3 成，他認為市場對這項資產的價值與管理，依然處於很初步的學習階段，未來還有很長的發展日子，PayPal 不會因為短期價格波動已放棄支援相關數碼資產

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