【香港製造】運動醫療適用　低成本港產動態捕捉方案

動態捕捉（Motion capture）感應器應用廣泛，惟成本高昂難以普及。有香港創科公司推出全新的動態捕捉感應器系統，以低成本方案解決行業痛點。

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動享科技核心業務為開發穿戴式感應器，以及開發動態捕捉軟件。聯合創辦人鄭麗盈（Mimi）表示，動態捕捉用途廣泛，在電影、遊戲、特技加工方面都有應用，說：「動態捕捉的傳統做法要有近千呎的綠幕場地，並用鏡頭捕捉演員臉上和衣服上的標記。租用 1 次場地就要花上萬多元，門檻較高；尤其要在戶外地方進行動態捕捉更難上加難。」

動享科技推出的穿戴式感應器與電腦連接後，只要全身綁上 17 個感應器，即可做出精準的全身動態捕捉，價錢約需 3 萬元，價格非常有競爭力。全身記錄適合與初創虛擬偶像平台合作，如只想記錄局部動作的話，只配載少量（如 6 個）感應器即可，在運動醫療上非常實用，例如物理治療師可按數據判斷患者的康復程度，或者患者在運動時的動態、角度是否正確，從而作出更精準診斷。

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鄭麗盈說：「例如十字韌帶、關節的受傷程度等等便可以透過數據觀察到。現時物聯網技術先進，動態捕捉器的數據刷新率能達到每秒 240 幀。所以能比以往做到更廣泛的應用，甚至將動態捕捉帶到室外。」

動享科技現正研發健身輔助的應用程式，到時只需要使用攝像鏡頭，在欠缺動態捕捉感應器的情況下，程式亦能判斷用戶動作是否標準，實時糾正。鄭麗盈解釋：「傳統軟件未能考慮用家運動情況，如：訓練重量、體力狀態。我們開發的程式除了幫助改善動作、監察運動狀況，更有 AI（人工智能）幫助訓練排程，運動類型更擴展至力量訓練、有氧運動、瑜珈、拳擊等。現時市面上的健身教練課、瑜珈課所費不菲，同時能夠利用動態捕捉糾正動作的程式市場仍然一片空白，相信新產品會有一定的市場需求。我們希望能夠將產品做到家用之餘，亦能推廣至健身室、酒店、會所等等，屆時用戶只需對著場館提供的智能設置，例如輕觸式屏幕，配合程式便可有效率健身。」

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