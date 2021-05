【疫市營商】免畫廊中間人抽一半佣　NFT數碼藝術品拍賣新出路

數年前開始「數碼資產」與起,就連網上數碼藝術品都可以進行拍賣,較有代表性的拍賣模式為「非同質化代幣」(Non-Fungible Token;NFT),有藝術科技初創公司近日便開展推廣活動。

演講培訓課程轉網上 營銷虛實結合口碑更易打好【見下頁】

NFT 採用區塊鏈技術不可拆分、替代和分割的特點,將資產的擁有權加以記錄,每個 NFT 都是獨立個體、無法複製;當事人可用 NFT 作驗證,表明擁有權。產品經拍賣後,擁有權便會轉移,買家可確保自己擁有真迹,一旦作品再次易手,初創者亦可分得利潤。NFT 藝術品銷售有別於傳統,買家及賣家可以直接交易,免除了畫廊中間可抽高達 50% 的佣金,且作品拍賣面對全世界。

藝術科技初創企業 The Screens Guru 發言人 Peter Yu 表示,今時今日要成為藝術家門檻實在太高。 「藝術系畢業生百中無一能得到畫廊垂青,有幸被畫廊簽約旗下,再假設畫廊為你投資百萬的個人展覽成功,然後能夠售出作品,你都需要上繳一半收入,藝術家要維生實在太難。」

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▲ by the people for the people,中文名稱「人人」。

人口老化樂齡科技方興 港產智能手杖易入屋搶先機【見下頁】

本港新晉藝術家 WAVE 與 The Screens Guru 合作,將全新作品在Art Basel、港城外牆屏幕展出,再以 NFT 在 OpenSea.io 拍賣。Peter 說:「by the people for the people,中文名稱作『人人』,是融合 335 個人類指紋(指紋由理工大學數據庫提供)構成的 QR code 作品,主題探討精英和大眾在藝術創作、展示及收藏上的角色,希望藉作品的視像及概念的震撼挑戰觀眾的傳統理念。」

▲ 融合了335個人類指紋(指紋由理工大學數據庫提供)構成的QR code的一件作品。

疫情影響出口大跌 港產精品手錶轉型加強跨界聯乘【見下頁】

早前有統計指 NFT 藝術品的價值超過 4 億美元。今年3月,美國數碼藝術家「Beeple」的數碼作品,以 6,930 多萬美元(約 5.4 億港元)拍賣「天價」成交,震驚全球;而華語音樂人陳奐仁,早前發布的新曲《Nobody gets me》在 NFT 平台亦以 11 萬港元拍賣成交。

一文看清:連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知!

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】