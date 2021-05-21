【疫市營商】疫情下敢開5000呎酒吧？老闆：睇好後市要搶先機

香港酒吧業在新冠肺炎疫情幾近沒頂，但仍有酒吧在今年 5 月開張，佔地大兼室內豪裝，餐廳負責人坦言看好後市反彈，故敢大力投資搶先機。

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「GRAIN」由餐飲集團 Woolly Pig Hong Kong 及香港手工啤酒品牌 Gweilo 合作營運，並在日前正式開張。餐廳負責人 Andy Brine 表示：「 GRAIN 位於堅尼地城，面積約 5,000 平方呎，可以容納 150 人。最大特色是全港獨有的釀酒區，Gweilo 的研發團隊會在釀酒區進行新款式研究及測試，隨後便會在世界各地的釀酒廠釀造。」

GRAIN 不提供即釀即飲是因為酒吧的預期客源會較多，對於動輒要釀造多個星期的啤酒來說，難以在酒吧自產啤酒並即場提供給顧客。相對之下，餐廳會開辦啤酒釀製工作坊，助啤酒愛好者或是對啤酒感興趣的客人深切了解、體驗啤酒的釀造過程。

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Andy 指出，香港從未有酒吧會像 GRAIN 般放置啤酒的釀酒裝備，除了因為香港地方的侷限性外，釀酒設備又需要放在樓底較高的地方，非常難以實現。而GRAIN 的設備將成為酒吧獨特賣點，現時酒吧雖然只開幕約 1 星期，但反應比預期好。

他說：「我們是英倫風酒吧，同時很多食物都會加入啤酒元素，例如用手工啤酒的釀造材料入饌，令到食物和啤酒更加配合。相信隨著未來新冠肺炎疫情緩和、政府的防疫措施妥善推行，有更多市民接種疫苗後，市況會愈來愈好，我們對未來市場是樂觀的。」

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