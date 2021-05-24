【創業計劃】揉合美食・環保概念　市集計劃助圓創業夢

新冠肺炎疫情持續餐飲業一度受挫，太古坊推出短期實驗計劃助飲食界實踐抱負。

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太古地產太古坊總經理李頌妍表示：「去年新冠肺炎疫情嚴峻，飲食業首當其衝受到影響，籌備舉辦「料理達人秘笈」計劃，支持有意創業企業能實踐抱負，並邀請具知名度的企業者提供專業平台，分享經營心得和經驗，鼓勵初創和飲食界企業。」當中以食物研發、品牌形象、營運、市場學與風險管理等主題的工作坊。

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李頌妍又說：「事實上 3 月開始『料理達人秘笈』計劃，5 月份參與單位開始在市集實體試驗餐飲概念，測試市場反應和成效，6 及 7 月作反思和檢討。」

太古坊在 2015年 開始推出糖廠街市集計劃，原先舉行糖廠街市集設計意念，仿效外國農夫市場（Farmers Market） 集合美食、環保等概念，發掘本地創意的小店及有機蔬菜等美食，達到可持續發展效益。她又指：「 公司為響應環保，市集會提供環保物料的餐具和杯；設優惠計劃，若客戶自攜杯等器皿，當點取市集攤檔食物可扣減售價。」

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▲ 太古地產太古坊總經理李頌妍

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李頌妍又指，最初設計只在周日開放市集，直至去年遇上疫情市集開放時間改為星期一至五，令鄰近太古坊上班族可以受惠，而租戶透過市集注入動力，提高開心熱鬧氣氛。公司將計劃在大古廣場 Black Garlic 平台，為參展單位出售餐飲概念的食品希望，未來參與單位最終能在社區找到機會。

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