  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 09:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創業計劃】揉合美食・環保概念　市集計劃助圓創業夢

商管策略 08:20 2021/05/24

分享：

新冠肺炎疫情持續餐飲業一度受挫，太古坊推出短期實驗計劃助飲食界實踐抱負。

地產職人釀蘋果酒融入菜式 擺市集邊做邊學創業當交學費見下頁

太古地產太古坊總經理李頌妍表示：「去年新冠肺炎疫情嚴峻，飲食業首當其衝受到影響，籌備舉辦「料理達人秘笈」計劃，支持有意創業企業能實踐抱負，並邀請具知名度的企業者提供專業平台，分享經營心得和經驗，鼓勵初創和飲食界企業。」當中以食物研發、品牌形象、營運、市場學與風險管理等主題的工作坊。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

李頌妍又說：「事實上 3 月開始『料理達人秘笈』計劃，5 月份參與單位開始在市集實體試驗餐飲概念，測試市場反應和成效，6 及 7 月作反思和檢討。」

太古坊在 2015年 開始推出糖廠街市集計劃，原先舉行糖廠街市集設計意念，仿效外國農夫市場（Farmers Market） 集合美食、環保等概念，發掘本地創意的小店及有機蔬菜等美食，達到可持續發展效益。她又指：「 公司為響應環保，市集會提供環保物料的餐具和杯；設優惠計劃，若客戶自攜杯等器皿，當點取市集攤檔食物可扣減售價。」

借市集吸納港島客 英國回流90後開純素麵包工房見下頁

太古地產太古坊總經理李頌妍

【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳 菲律賓華僑創業疫市再起步見下頁

李頌妍又指，最初設計只在周日開放市集，直至去年遇上疫情市集開放時間改為星期一至五，令鄰近太古坊上班族可以受惠，而租戶透過市集注入動力，提高開心熱鬧氣氛。公司將計劃在大古廣場 Black Garlic 平台，為參展單位出售餐飲概念的食品希望，未來參與單位最終能在社區找到機會。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】傳統食品重新包裝打年青人市場　陳皮茶疫情銷量升兩成
2021/05/21
【疫市營商】傳統食品重新包裝打年青人市場　陳皮茶疫情銷量升兩成
【樂齡商機】手工製長者康健服裝　兼推培訓班增婦女就業機會
2021/05/21
【樂齡商機】手工製長者康健服裝　兼推培訓班增婦女就業機會
​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成
2021/05/20
​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成

你可能感興趣

【疫市營商】傳統食品重新包裝打年青人市場　陳皮茶疫情銷量升兩成
12:39 2021/05/21
【疫市營商】傳統食品重新包裝打年青人市場　陳皮茶疫情銷量升兩成
【樂齡商機】手工製長者康健服裝　兼推培訓班增婦女就業機會
13:33 2021/05/21
【樂齡商機】手工製長者康健服裝　兼推培訓班增婦女就業機會
​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成
21:12 2021/05/20
​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成
市場拓展 企業社會責任 可持續發展 美食 食品 工作坊 市集 餐飲

下一篇文章

【員工福利？】為增加疫苗接種率　三菱・Softbank 等日企引入「疫苗假」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣