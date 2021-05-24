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【疫市營商】抑菌同時有護膚美妝功能! 港商推神奇噴霧攻疫下新市場 並開拓海外銷售

商管策略 12:57 2021/05/24

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Woop HK 的產品同時有抑菌、美妝功能。

新冠肺炎肆虐，有全新抗疫產品結合了抗菌、護膚功能，藉以滿足市場需求。推出公司指產品推出市面單日即立即熱賣千枝。

後疫情找新客戶靠社媒　專家：LinkedIn命中率比Facebook更高見下頁

「Woop HK」 創辦於 2020 年 ，創辦人 Vivian Yeung 說：「之前由於身體抱恙，我進行了兩次手術，體會到健康的重要。後來疫情爆發，更加希望可以做一些事去保護自己、幫到其他人。眼見不少香港人都在尋找防抗疫產品上非常辛苦，我們便著手研究一種市場前所未見產品，填充市場缺口。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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Woop HK 的兩種產品分別為 「Cool Vibes 抑菌鎮靜面部噴霧」和「Makeup Vibes 抑菌定妝面部噴霧」，能夠直接噴灑在臉上，裏頭的抗菌成份經過嚴格測試，可以迅速抑制 99.9% 細菌，前者在抗菌之餘，更能防止粉刺及暗瘡形成，適合現時日常生活經常要戴口罩的市民；而後者的定妝功能亦受到大量的女士追棒。產品推出巿面後，單日銷售量就突破了 1,000 枝，更陸續受到不同 KOL 熱捧。

人口老化樂齡科技方興　港產智能手杖易入屋搶先機見下頁

Vivian 表示疫情下生意穩定，但由於人流比過少，消費者的要求又比之前高，所以經營模式上需要不停跟從市況調節，說：「直接競爭者會是不同的消毒噴霧，而我們的賣點是能夠護膚、對黏膜無害，噴到眼、鼻都沒問題的。為了控制品質，所有產品都是香港製造，後來我們更成功將產品引進醫院院內的便利店，分銷商也很欣賞我們的產品，但對於普通消費者就要花較長時間去教育和宣傳了。」

疫情影響出口大跌　港產精品手錶轉型加強跨界聯乘見下頁

市場變化迅速，除了開拓網購市場外，Woop HK 亦開始開拓海外市場。現時 Woop HK 的產品已開始在加拿大多倫多設立銷售點，利用獨家賣點衝出國際。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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