【買一盒都得】韓國製 TOOBIMASK KF94 四層立體口罩 搶購價 $65/50個

網店 Neigbuy 表示，正發售 TOOBIMASK KF94 口罩。



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近來市場上有不少平價 KF94 口罩發售，但不少都要求買家購買多盒口罩，才可以最平價購買。今次店方發售的 TOOBIMASK KF94 口罩，買家只需要購買一盒，即可以 $65 購得 50 個的 KF94 口罩，平均每個售 $1.3，十分抵用。買家更可在超過 200 個指定地點取貨，十分方便。



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預計 8月20日前出貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。