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【WFH 更輕鬆】 一秒美肌・搞笑造型　Zoom・Teams 視像開會濾鏡程式【附下載連結】

數碼轉型 09:08 2021/05/21

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在新冠肺炎疫情下，大部分企業都會使用視像會議。不過有時也會感到厭悶，有科技公司推出濾鏡軟件，用家可以套用多款搞笑造型，方便同事快樂地開會，苦中有一點甜。

企業品牌轉AR濾鏡營銷 3 大元素助產品爭曝光見下頁

Snap Camera 可結合 Zoom、Teams 和 Google Meet 等視像會議程式使用。軟件由 Snap 推出，近幾年大家變得愛用濾鏡，大約從 Snap Chat 爆紅開始，人們不想再一成不變的出現在鏡頭前，或是偶然不想打扮、想改變樣貌時，於是乾脆為自己配上搞笑造型。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +2

「摸不到」的美妝新戰場 CHANEL 虛擬試妝 App 賣唇膏見下頁

基本上 Snap Camera 首頁已有大量濾鏡，以下為大家整理了常見的濾鏡類型：

（1） 一般美肌 ：可磨皮、瘦臉、眼睛變大、濃妝、變更整體色彩調性等

（2）品牌字樣 ：臉上可出現 Gucci、Nike 等品牌 Logo

（3） 角色 ：史力加、（很惡的）Elsa、尤達大師、胡迪、哈利波特的多比、憤怒鳥等

按此可下載Snap Camera

虛擬禮品・3D食物 餐飲業疫情加速數碼應用拓商機見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Snap Camera

撰文 : 廖淑瑩

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