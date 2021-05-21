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【振興旅遊業】意大利計劃6月中解封　擬為遊客接種疫苗

業界頭條 11:01 2021/05/21

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意大利在新冠肺炎疫苗普及後疫情漸趨緩和，當地衛生部預計 6 月中旬全國大部分地區可解除封鎖。意大利為了振興旅遊業，計劃為旅客接種第二劑疫苗。

歐遊有望！歐盟國家今夏開放邊境 兩類人獲放寬旅遊限制見下頁

意大利不少地區首長提出為遊客施接種疫苗的方案，針對國內市民，如果已接種第一劑疫苗，接種第二劑時間剛好在暑假，他們認為應協助旅客在跨區旅遊時接受第二劑疫苗。其中，威尼斯所在的威尼托大區（Veneto）首長甚至提出可為外國遊客接種疫苗，既可保護當地市民又能促進旅遊業。

但意大利政府認為，市民跨區接種第二劑疫苗在執行上有困難。因為疫苗是授權各行政區的衛生局接種，每名登記者在居住地點有固定接種日期和地點，如果跨區接種可能造成混亂。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

威尼斯所在的威尼托大區（Veneto）首長甚至提出可為外國遊客接種疫苗，既可保護當地市民又能促進旅遊業。

日本肺炎疫情未爆完 4月訪日遊客同期跌9成見下頁

當地衛生部表示，新冠肺炎疫苗分配數量是基於各行政區的居住人數，如果暑假大量遊客湧入海灘等度假地區，可能造成該區的疫苗數量不足，而該區是否有足夠的醫護人員及場所也需要評估。

英航成首間航空公司 25秒內出新冠病毒測試結果見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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