【管理Tips】鑲金・QR Code 等於專業？商業名片設計瞬間提升個人專業

一張商業名片（Busines Card）不僅代表企業，同時反映個人專業。換個角度，職涯你接收的名片中，有多少張能讓你留下深刻印象？現實是名片設計較差易被人當成「廢紙」，若你對名片有要求，不妨留意名片設計細節，《國際財經時報》歸納出 3 項慣常名片出現的問題，及 2 項較出色名片的要素。

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