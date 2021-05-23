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【管理Tips】鑲金・QR Code 等於專業？商業名片設計瞬間提升個人專業

商管策略 13:15 2021/05/23

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一張商業名片（Busines Card）不僅代表企業，同時反映個人專業。換個角度，職涯你接收的名片中，有多少張能讓你留下深刻印象？現實是名片設計較差易被人當成「廢紙」，若你對名片有要求，不妨留意名片設計細節，《國際財經時報》歸納出 3 項慣常名片出現的問題，及 2 項較出色名片的要素。

【管理Tips】日理萬機難抽離？3 招擺脫「隧道效應」免泥足深陷見下頁

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【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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