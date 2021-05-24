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【營銷策略】可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品

商管策略 14:41 2021/05/24

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可口可樂去年推出能量飲品 Coca cola Energy ，可惜剛推出一年慘遭滑鐵盧！公司決定在今年年底停止在美國和加拿大售賣該產品，可口可樂推出新產品甚少出現「失手」，但今次推出的能量飲品卻因兩大原因，令其成為品牌「最短命」的產品。

產品「客製」泛濫員工頭痕 Starbucks店員：花款太多想辭職見下頁

Coca cola Energy 有 4 種口味，有原味、無糖、櫻桃味和無糖櫻桃味，產品的咖啡因含量為罐裝可樂的 3 倍，且價格較高。雖然 Coca cola Energy 是功能飲品，但其仍保留可樂的味道，並沿用可口可樂的商標，減少市場品牌教育的成本，不過這亦成為產品失敗得最快的原因。諮詢公司歐睿國際認為，Coca cola Energy 使用可口可樂的標誌，加上產品的味道與可口可樂汽水相似，導致消費者在品牌認知上產生模糊。
 

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

此外，由於大部分人都在疫情期間在家工作，加上旅遊次數大減，令銷量佔美國功能飲品市場 70% 的便利店銷量下跌。同時，消費者在便利店也只是購買他們所熟悉並信任的產品，而隨著疫情對供應鏈造成巨大影響，製造商和零售商也都進一步縮小服務範圍。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：MonsterEnergyBE@Twitter、Coca cola、CStore Decisions

撰文 : 廖淑瑩

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