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【疫市營商】大學餐廳有地利都要諗計　社企咖啡店主：有自己特色才可突圍

商管策略 13:50 2021/05/22

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社企新生精神康復會（新生會，下文同）於香港中文大學再開咖啡店，主打輕食瞄準年輕人市場，負責人表示新學期即將來到，料營業額屆時將有所上升。

社企食品工場聖誕到會暫停 　轉推方便餸包補市場缺口見下頁

咖啡店 inno330 負責人 Kenneth Chung 表示，新生會在 2012 年於香港中文大學康本國際學術園開辦的咖啡店 cafe 330，新店進駐在中文大學中大創博館 CUHK InnoPort ，今年 1 月開業。他說：「 inno330 位於中文大學博文苑，又由於 InnoPort 是由職員宿舍翻新而成，交通方便，甚至比 cafe 330 更加接近火車站，享有地利。」

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又由於兩間咖啡店分別接近火車站頭尾兩側，實隊距離並非太遠，為了令客人識別兩間店舖並帶來新鮮感，兩間分店在食物、咖啡的味道取向皆有所分別。inno330 以輕食為主，提供 All-Day Breakfast 、漢堡等等，cafe 330 則主打正餐，例如各類米飯、意粉；咖啡方面 inno330 選用了本地烘培，擁有熱帶雨林有機認證的咖啡豆，比舊舖有更多香氣、酸度較高，同時因為烘培程度淺，果香味會較多，舊舖的熟客可以跟從自己的口味在兩間分店選擇喜歡的咖啡。

Kenneth  坦言，中文大學光是崇基學院便有近 10 間餐廳，要突圍而出必須擁有自己的特色，所以新舖無論在食材、設備上都非常用心，務求有更多不同元素，說：「我們不提供傳統主食，的確流失了部分客人，但這是保持餐廳風格的必經之路，現時的午餐時段生意也不錯的，有不少的教職員客人。下午茶時段更加會有行山客，尤其上個月附近有紅葉看，吸引了不少客人。」

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Kenneth  表示，隨著新學期即將來到，8 月尾開始估計生意便會逐漸變好；另一方面，InnoPort 亦會推出講座等活動，到時 inno330 也會有更多曝光，更易在客人間形成口碑。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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撰文 : 陳文政

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