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​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成

業界頭條 15:43 2021/05/20

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日本新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前推出適用居住日本外國人的旅遊方案「Go To Travel Campaign」推動旅遊方案，凡在特定旅行社或旅遊平台網站訂購行程，補助方案亦相繼暫停。

【疫市營商】日本優質白米出口潛力大 JA全農國際白米開拓中國市場​​​​​​【見下頁】​

今年 1 月日本新冠肺炎疫情再爆發，當地政府發布第二次緊急事態宣言，訪日客跌至谷底。據日本觀光廳初步統計，4 月份訪日外國人為 1.09 萬人次。

《共同社》報道指，日本觀光廳初步統計數據訪日外國遊客數字跌幅創新記錄。2020 年 4 月訪日外國遊客有 2,917 人, 今年同期雖已增加，但較 2019 年同期仍減少 99.6%。

無法外遊奇招救生意 日本旅行社推90分鐘環遊世界見下頁

日本酒莊發文指DONKI賣貨有問題？港酒商：QR碼需顯示保障消費者見下頁

報道又指，今年 1 至 3 月日本國內旅客總計 4,994 萬人次，下跌 46.1%，且日本住宿旅客 2,605 萬人，減少 50.2%。雖然日本加強入境限制，允許配偶及持有留日資格者，但連續兩個月入境人數超過 1 萬人，中國人人數最多 3,300人。

疫情下租用需求大增 日本MUJI推兒童家具月租服務見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo: Visit Japan International Facebook

撰文 : 鍾采餘

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