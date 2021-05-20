​​​​​​【無限輪迴】​日本肺炎疫情未爆完　4月訪日遊客同期跌9成

日本新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前推出適用居住日本外國人的旅遊方案「Go To Travel Campaign」推動旅遊方案，凡在特定旅行社或旅遊平台網站訂購行程，補助方案亦相繼暫停。

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今年 1 月日本新冠肺炎疫情再爆發，當地政府發布第二次緊急事態宣言，訪日客跌至谷底。據日本觀光廳初步統計，4 月份訪日外國人為 1.09 萬人次。

《共同社》報道指，日本觀光廳初步統計數據訪日外國遊客數字跌幅創新記錄。2020 年 4 月訪日外國遊客有 2,917 人, 今年同期雖已增加，但較 2019 年同期仍減少 99.6%。

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報道又指，今年 1 至 3 月日本國內旅客總計 4,994 萬人次，下跌 46.1%，且日本住宿旅客 2,605 萬人，減少 50.2%。雖然日本加強入境限制，允許配偶及持有留日資格者，但連續兩個月入境人數超過 1 萬人，中國人人數最多 3,300人。

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