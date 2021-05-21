【員工福利？】為增加疫苗接種率　三菱・Softbank 等日企引入「疫苗假」

隨著日本展開新冠肺炎疫苗接種，不少企業為鼓勵員工接種疫苗，紛紛推出「疫苗假期」。其中電子公司「三菱電機」及電訊商 Softbank ，允許員工在接種疫苗時放取有薪假。

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三菱電機為公司約 4 萬名僱員提供「疫苗假期」，公司除了為接種疫苗的員工提供常規的有薪假，還讓員工在工作日放取半天或全天有薪假，這樣即使出現副作用，也可以利用「疫苗假期」休息。至於電訊商 Softbank 和二手交易平台 Mercari 還允許員工在工作時間內接種疫苗，另外當員工在接種疫苗後出現副作用時可以申請「疫苗假期」。

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▲ 三菱電機為公司約 4 萬名僱員提供「疫苗假期」，公司除了為接種疫苗的員工提供常規的有薪假，還讓員工在工作日放取半天或全天有薪假，這樣即使出現副作用，也可以利用「疫苗假期」休息。

此外，因應部分國家要求入境人士需出示完成接種疫苗的證書方可入境，日本政府開始研議在國內發行疫苗接種證書，方便市民作出國之用。日本規制改革大臣河野太郎早前在眾議院內閣委員會表示，各國正在研究或實施市民出國所需的疫苗護照，日本亦計劃跟隨此做法。

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Photo：Mitsubishi Electric、shankar's