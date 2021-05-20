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Masklab Frame & Fable 2021 時尚口罩系列 立體款售 $78 盒

行內熱話 16:10 2021/05/20

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香港口罩廠 Masklab 正發售 Frame & Fable 2021 春夏口罩。
                                                     
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

廠方指，今次與香港本地插畫兼設計品牌 Frame＆Fable 再度合作，推出最新的 2021 春夏聯乘系列。 Frame＆Fable 的手繪插圖靈感主要來大自然的幾何形狀。利用大膽、生動和鮮明的色彩，結合細膩的線條，描繪出繽紛的夢幻世界。今次推出的春夏系列以罕見的菌類植物作為靈感，設計利用了夢幻的粉色調及柔和的線條，營造屬於春天的感覺。

Frame & Fable 2021 春夏系列一共包括三個款式：花漾甜心、橘黃春夏、奶油粉藍，一律為成人韓式立體口罩 2.0 和 Level 3 設計，售價為 $78/10 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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