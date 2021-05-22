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【管理Tips】捨不得好戰友離開？5 招挽留有離心同事

商管策略 17:58 2021/05/22

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每年 4、5 月是「離職季節」，不少人會把握機會轉工跳槽，或會嘗試轉換新環境。團隊一份子應該多加關心和問候，予他們比更多信心、了解離職原因，並提供工作上意見，嘗試讓對方感到你的誠意，繼而敞開心扉；最重要是讓對方知道除幫助提升公司效益外，如何在工作環境下每天如常愉快工作，住後職涯更得心應手。以下歸納《Forbes》文章得出 5 項建議：

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

究竟如何讓同僚留下？（按圖點擊逐格睇↓）

    點擊圖片放大
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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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