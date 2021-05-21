【疫市營商】食肆學校重開雪櫃需求升　商用廚房設備轉型迎後市

有廚房設備公司與日本品牌達成合作，以優惠價格出售其產品，並且引入物聯網雪櫃、防菌貼膜等新技術，盼為傳統品牌建構多元化形象。

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聯品企業集團創立於 1980 年，核心業務為銷售各類廚房設備，如食肆的大型雪櫃、超市的陳列雪櫃等等。聯品現時在上海街共有 6 間分店，最新分店於今年 5 月開幕，總監鄧展鵬（Ken) 說：「新舖會展示日本的『HOSHIZAKI』企鵝牌的產品，行內人都叫它『企鵝雪櫃』，定位偏向中高階。香港很多酒店、餐廳都有用這個牌子，行內頗知名。」

鄧展鵬指出，聯品與企鵝牌 3 年前開始洽談合作，新舖將以優惠價格作出銷售，對企鵝牌來說會是高效推廣，對聯品來說則能藉此建構自家的品牌印像，達至雙贏。聯品過往大多售賣中至中下價的設備，大部分貨源來自中國內地，部分高檔次產品則多數來自丹麥、台灣。新舖經營策略，是希望可以能為品牌樹立起多元化的形象。

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鄧展鵬說：「高級業務用雪櫃最大的優點是穩定。雪櫃的溫差通常有 4 度左右的浮動，例如普通雪櫃設定在 3 度，它可能最高溫時達到 7 度，但換作是企鵝牌就是浮動在 1 度至 5 度之間，保鮮有更大優勢，對商用尤其重要。市場方面，酒店為了保持產品穩定，雪櫃達到一定年期（如 5 年）便要更換。近期坊間又有不少＿可以說市場上對優質雪櫃是一直有需求。企鵝牌 3 年以來都很受歡迎，現時更已經佔了我們總收入 1 成。」

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鄧展鵬指出，新冠肺炎疫情令凍肉舖生意上升，雪櫃生意有增無減，令他們對於經營上的新策略更具信心。他說：「別人覺得是高價的設備，我們便用中價位提供。另一方面，我們也提供新產品，例如具有遙距監控功能的雪櫃，餐廳經理可以透過軟件實時看到不同分店的雪櫃的狀態；我們亦有引入防菌貼膜，觸摸即可消毒功能，不少酒店、學校、醫院都開始引入，我們希望未來能與連鎖餐飲店達成合作。」

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