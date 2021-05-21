  • 31°C
香港時間 : 2021521日 (週五) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】食肆學校重開雪櫃需求升　商用廚房設備轉型迎後市

商管策略 16:31 2021/05/21

分享：

有廚房設備公司與日本品牌達成合作，以優惠價格出售其產品，並且引入物聯網雪櫃、防菌貼膜等新技術，盼為傳統品牌建構多元化形象。

疫情未完打機用品「受惠」　電競桌椅瞄準WFH市場收入升一成見下頁

聯品企業集團創立於 1980 年，核心業務為銷售各類廚房設備，如食肆的大型雪櫃、超市的陳列雪櫃等等。聯品現時在上海街共有 6 間分店，最新分店於今年 5 月開幕，總監鄧展鵬（Ken) 說：「新舖會展示日本的『HOSHIZAKI』企鵝牌的產品，行內人都叫它『企鵝雪櫃』，定位偏向中高階。香港很多酒店、餐廳都有用這個牌子，行內頗知名。」

鄧展鵬指出，聯品與企鵝牌 3 年前開始洽談合作，新舖將以優惠價格作出銷售，對企鵝牌來說會是高效推廣，對聯品來說則能藉此建構自家的品牌印像，達至雙贏。聯品過往大多售賣中至中下價的設備，大部分貨源來自中國內地，部分高檔次產品則多數來自丹麥、台灣。新舖經營策略，是希望可以能為品牌樹立起多元化的形象。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

健身房禁開半年幾近結業　增物理治療服務轉虧為盈見下頁

鄧展鵬說：「高級業務用雪櫃最大的優點是穩定。雪櫃的溫差通常有 4 度左右的浮動，例如普通雪櫃設定在 3 度，它可能最高溫時達到 7 度，但換作是企鵝牌就是浮動在 1 度至 5 度之間，保鮮有更大優勢，對商用尤其重要。市場方面，酒店為了保持產品穩定，雪櫃達到一定年期（如 5 年）便要更換。近期坊間又有不少＿可以說市場上對優質雪櫃是一直有需求。企鵝牌 3 年以來都很受歡迎，現時更已經佔了我們總收入 1 成。」

經營之道更勝大公司 回收塑膠造泳衣品牌可持續發展見下頁

鄧展鵬指出，新冠肺炎疫情令凍肉舖生意上升，雪櫃生意有增無減，令他們對於經營上的新策略更具信心。他說：「別人覺得是高價的設備，我們便用中價位提供。另一方面，我們也提供新產品，例如具有遙距監控功能的雪櫃，餐廳經理可以透過軟件實時看到不同分店的雪櫃的狀態；我們亦有引入防菌貼膜，觸摸即可消毒功能，不少酒店、學校、醫院都開始引入，我們希望未來能與連鎖餐飲店達成合作。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【老店結業】開業50年難敵疫情 惠比壽意大利餐廳Corsica結業
2021/05/19
【老店結業】開業50年難敵疫情 惠比壽意大利餐廳Corsica結業
【疫下配對】Speed Dating 轉攻年輕高消費市場 手寫信・沉浸式配對　
2021/05/20
【疫下配對】Speed Dating 轉攻年輕高消費市場 手寫信・沉浸式配對　

你可能感興趣

【老店結業】開業50年難敵疫情 惠比壽意大利餐廳Corsica結業
14:13 2021/05/19
【老店結業】開業50年難敵疫情 惠比壽意大利餐廳Corsica結業
【疫下配對】Speed Dating 轉攻年輕高消費市場 手寫信・沉浸式配對　
17:33 2021/05/20
【疫下配對】Speed Dating 轉攻年輕高消費市場 手寫信・沉浸式配對　
商業營銷 物聯網 疫情 家品 零售 產品 銷售 餐飲 日本

上一篇文章

【香港製造】運動醫療適用　低成本港產動態捕捉方案

下一篇文章

【員工福利？】為增加疫苗接種率　三菱・Softbank 等日企引入「疫苗假」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣