近年，企業開始削減中層職位。愈來愈多人苦等多年卻無升遷機會，而獲升遷者，卻因為職級跳得太多，覺得一點都不划算。相比起在同一崗位工作，LinkedIn 創辦人卻認為，員工應到一定年期轉換崗位，反而對職業生涯有益處。

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以往用「生涯階梯」規劃職涯發展，從學校畢業、選擇工種，從低級的職位做起。當累積經驗後，職位、薪金就會增加，重複同樣的流程，最終以豐厚的退休金告別職場。然而，這樣的「線性發展」已過時，加上公司變化太快、企業開始削減中層職位、大量工作消失或變成全新的形式，因而出現「生涯網格」的概念。

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▲ LinkedIn 創辦人 Reid Hoffman 觀察到，人在工作也會出現「3年之癢」，當一個人在崗位待了 3 年後，能嫻熟地處理各種問題，但同時對工作少了樂趣和熱情。

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LinkedIn 創辦人 Reid Hoffman 認為，企業讓員工誤以為期望他能永遠留在公司，員工也假裝他們非常願意這樣做。他觀察到，人在工作也會出現「3 年之癢」，當一個人在崗位待了 3 年後，能嫻熟處理各種問題，但同時對工作少了樂趣和熱情。因此，他會跟員工設定崗位明確任期，通常是 2 至 4 年。他這麼做，不是逼員工辭職，而是讓員工理解，幾年後雙方會再重新評估，共同找出協助公司發展以及員工進步的最佳方法。

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