  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職涯規劃】定期轉崗位對職業生涯更有益？LinkedIn 創辦人：慎防「3 年之癢」

商管策略 19:03 2021/05/20

分享：

近年，企業開始削減中層職位。愈來愈多人苦等多年卻無升遷機會，而獲升遷者，卻因為職級跳得太多，覺得一點都不划算。相比起在同一崗位工作，LinkedIn 創辦人卻認為，員工應到一定年期轉換崗位，反而對職業生涯有益處。

美國麥當勞時薪388元無人做 分析：無得 WFH 危險寧願失業見下頁

以往用「生涯階梯」規劃職涯發展，從學校畢業、選擇工種，從低級的職位做起。當累積經驗後，職位、薪金就會增加，重複同樣的流程，最終以豐厚的退休金告別職場。然而，這樣的「線性發展」已過時，加上公司變化太快、企業開始削減中層職位、大量工作消失或變成全新的形式，因而出現「生涯網格」的概念。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

LinkedIn 創辦人 Reid Hoffman 觀察到，人在工作也會出現「3年之癢」，當一個人在崗位待了 3 年後，能嫻熟地處理各種問題，但同時對工作少了樂趣和熱情。

愛找藉口・爸媽掛嘴邊 新鮮人避免10大自掘墳墓行為見下頁

LinkedIn 創辦人 Reid Hoffman 認為，企業讓員工誤以為期望他能永遠留在公司，員工也假裝他們非常願意這樣做。他觀察到，人在工作也會出現「3 年之癢」，當一個人在崗位待了 3 年後，能嫻熟處理各種問題，但同時對工作少了樂趣和熱情。因此，他會跟員工設定崗位明確任期，通常是 2 至 4 年。他這麼做，不是逼員工辭職，而是讓員工理解，幾年後雙方會再重新評估，共同找出協助公司發展以及員工進步的最佳方法。

搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：dreamstime、cryptorussia

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法
2021/05/07
【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
2021/05/10
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女

你可能感興趣

【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法
16:04 2021/05/07
【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
17:16 2021/05/10
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
職業生涯 職涯規劃 職場貼士 職場技能 Linkedin

下一篇文章

【管理Tips】家中床上辦公好寫意？72％曾試過打工仔：影響工作效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣