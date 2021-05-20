【注意供貨】2成澳洲提子出口中國受阻　業界憂成新制裁目標

中澳貿易爭端疑似出現新目標！澳洲貿易部長 Dan Tehan 表示，近期運往中國的提子（葡萄），約有 20% 在清關時出現延誤，時間由 1 至 2 天變成 20 天，隨時為出口商及農民增加額外成本。

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澳洲鮮食葡萄協會（Australian Table Grape Association）表示，大約在 6 個星期前開始出現清關延誤的問題，估計會令每個貨櫃增加 4 萬澳（約港幣 24 萬元）額外成本，導致出口商和農民的支出大增。

澳洲鮮食葡萄協會執行長 Jeff Scott 表示，延誤問題導致農民和出口商面臨巨大損失，整個產業十分擔心。他亦提到，若是因延誤未能清關的提子，沒有維持控溫，導致水果質素下降，繼而令售價大跌。

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▲ 過去一年內中國已經對多種澳洲產品採取行動，包括牛肉、大麥、紅酒、煤炭、木材都成為貿易戰的目標。

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中國是澳洲提子最大的市場，運往中國銷售的提子佔總出口額 40% 以上，而澳洲每年出口到中國的提子總額高達 3,000 億澳元。過去 1 年內中國已經對多種澳洲產品採取行動，包括牛肉、大麥、紅酒、煤炭、木材都成為貿易戰的目標。

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