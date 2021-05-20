【管理Tips】家中床上辦公好寫意？72％曾試過打工仔：影響工作效率

打工仔在家工作（WFH）時有沒有試過將筆記簿型電腦、手機拿到床上，展開一天的工作？原來曾經有 72% 打工仔將「床」當成辦公枱使用，雖然看似舒服、愜意，但負面影響其實不少。

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美國睡眠公司 Tuck 去年的調查指出，在家工作的員工中，高達 72％ 的人曾在床上辦公、10% 人表示自己幾乎大部分的上班時間都待在床上，這情形尤其發生在年輕工作者上。英國 18 至 34 歲的員工比起年長的員工更愛在床上辦公，社交平台甚至掀起 #Workfrombed 的熱潮，用戶紛紛上傳自己穿睡衣、床上工作的照片，床鋪銷量甚至因而大增。

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▲ 社交群媒體上甚至掀起 #Workfrombed 的熱潮，用戶紛紛上傳自己穿睡衣、床上工作的照片，床鋪銷量甚至因而大增。

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「床上辦公」看似輕鬆、美好的工作方式，隨時影響工作效率。床是用來放鬆、休息的地方，如果經常在床上使用電腦，久而久之大腦會記住並學習「這是一個可以活動」的地方，對於所謂的「睡眠衛生」並不是好事。

如果大腦開始認知床上不只能睡眠、放鬆，而是可以工作的地方，它就會提高警覺，讓你很難放鬆下來，可能因而開始失眠。睡不好，便很難集中精神，工作效率將大大減低。

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