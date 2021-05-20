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【管理Tips】家中床上辦公好寫意？72％曾試過打工仔：影響工作效率

商管策略 18:37 2021/05/20

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打工仔在家工作（WFH）時有沒有試過將筆記簿型電腦、手機拿到床上，展開一天的工作？原來曾經有 72% 打工仔將「床」當成辦公枱使用，雖然看似舒服、愜意，但負面影響其實不少。

美國麥當勞時薪388元無人做 分析：無得 WFH 危險寧願失業見下頁

美國睡眠公司 Tuck 去年的調查指出，在家工作的員工中，高達 72％ 的人曾在床上辦公、10% 人表示自己幾乎大部分的上班時間都待在床上，這情形尤其發生在年輕工作者上。英國 18 至 34 歲的員工比起年長的員工更愛在床上辦公，社交平台甚至掀起 #Workfrombed 的熱潮，用戶紛紛上傳自己穿睡衣、床上工作的照片，床鋪銷量甚至因而大增。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

社交群媒體上甚至掀起 #Workfrombed 的熱潮，用戶紛紛上傳自己穿睡衣、床上工作的照片，床鋪銷量甚至因而大增。

長工時成勞工殺手？世衛：新冠肺炎疫情加劇長工時趨勢見下頁

「床上辦公」看似輕鬆、美好的工作方式，隨時影響工作效率。床是用來放鬆、休息的地方，如果經常在床上使用電腦，久而久之大腦會記住並學習「這是一個可以活動」的地方，對於所謂的「睡眠衛生」並不是好事。

如果大腦開始認知床上不只能睡眠、放鬆，而是可以工作的地方，它就會提高警覺，讓你很難放鬆下來，可能因而開始失眠。睡不好，便很難集中精神，工作效率將大大減低。

疫下隱形工作多 美國出現「女性倒退」現象 被迫縮減工時或離開職場見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash、

撰文 : 廖淑瑩

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