歐遊有望！歐盟國家今夏開放邊境　兩類人獲放寬旅遊限制

踏入夏季又是旅遊的季節，但受新冠肺炎疫情影響，全球旅遊業接近冰封。為了振興各國旅遊業，歐盟近日表示即將開放邊境，並同意兩類人士在邊境開放後，自由進出歐盟國家。

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歐盟近日同意對已完成接種獲批准的新冠疫苗，以及無疫情疑慮國家的旅客開放邊境。來自歐盟 27 國的大使早前在會議上達成共識，贊同歐盟執行委員會的提議，即對特定旅客重新開放已關閉超過 1 年的歐盟區邊境，適用者為已完成接種獲世界衛生組織（WHO）批准的新冠疫苗人士，獲批疫苗包括輝瑞 （Pfizer）、莫德納（Moderna）、強生、阿斯利康（AstraZeneca）及中國國藥集團的疫苗。

此外，來自低風險國家的人士，也能獲准進出歐盟區，名單將於本月 21 日公布。

▲ 歐盟近日表示即將開放邊境，並同意兩類人士在邊境開放後，自由進出歐盟國家。

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至於美國擬跟隨歐盟，計劃在今個夏季放寬旅遊限制。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）表示，希望歐盟基於風險評估、以科學為主地重啟國際旅行計劃，為安全重啟邊境制定計劃及時間表。

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