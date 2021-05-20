日本白元 Hakugen PM2.5 成人柔滑口罩 莎莎售 $69.9 盒

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莎莎表示，多款日本熱賣口罩已返貨，並在官方網店發售。
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到貨日本口罩包括:
-Hakugen 日本白元PM2.5成人柔滑口罩 30片裝 $69.9/盒
-日本製造 Kowa 3D口罩 – 粉色 (細碼) 5片裝 $28 包
-日本製造 Kowa 3D口罩 – 白色(中碼) 5片裝 $28 包
買家在莎莎網店購買滿 $300 即享免運費。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟