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日本白元 Hakugen PM2.5 成人柔滑口罩 莎莎售 $69.9 盒

行內熱話 02:42 2021/05/20

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莎莎表示，多款日本熱賣口罩已返貨，並在官方網店發售。
                                                     
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

到貨日本口罩包括:

-Hakugen 日本白元PM2.5成人柔滑口罩 30片裝 $69.9/盒

-日本製造 Kowa 3D口罩 – 粉色 (細碼) 5片裝 $28 包

-日本製造 Kowa 3D口罩 – 白色(中碼) 5片裝 $28 包

買家在莎莎網店購買滿 $300 即享免運費。

【其他內容】 【破盤價發售】韓國製! Fresh Guard KF94 四層黑色口罩 售 $68/50個 

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【其他內容】 【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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